Libero logo
Abbonamento Digitale

Ue, Fratelli Musulmani come un gruppo terroristico? Clamoroso, chi ha votato contro

di
Libero logo
sabato 10 ottobre 2026
Ue, Fratelli Musulmani come un gruppo terroristico? Clamoroso, chi ha votato contro

2' di lettura

Il Parlamento europeo chiede al Consiglio Ue "di valutare se enti o individui collegati ai Fratelli Musulmani debbano essere inseriti nell'elenco delle organizzazioni terroristiche", invitando allo stesso tempo l'esecutivo comunitario a "garantire che le organizzazioni legate al Consiglio dei Musulmani d'Europa sia negato l'accesso alle istituzioni europee". È quanto si legge nel testo della risoluzione sulla strategia Ue contro il terrorismo islamista e l'influenza dei Fratelli Musulmani, che al Pe ha incassato 381 voti a favore, 167 contrari e 15 astenuti ed è stata accolta da un applauso dell'Aula. E tra i voti contrari spunta anche quello di Alessandro Zan, l'europarlamentare del Pd che si è sempre mostrato come il paladino dei diritti della comunità lgbtqi+ ma che poi fatica a riconoscere come terroristri come i Fratelli Musulmani. Zan, però, non è il solo. A votare contro anche tanti eurodeputati del Pd, di Avs e del M5s. 

L'asse Ppe e gruppi di destra all'Eurocamera (la maggioranza Giorgia) - composta da Partito popolare europeo, Ecr, Patrioti ed Esn - ha sostenuto in blocco la risoluzione votata oggi a Strasburgo sulla strategia Ue contro il terrorismo islamista e l'influenza dei Fratelli Musulmani, con i sì anche di gran parte degli esponenti dei Liberali Ue. È quanto emerge dall'analisi del voto nominale. Contrari, invece, i gruppi dei Socialisti, dei Verdi, della Sinistra e una manciata di esponenti del gruppo Renew. Uno scenario analogo si è verificato anche guardando alle posizioni di voto dei partiti italiani, con FdI, Forza Italia, Lega e Futuro Nazionale a favore del testo, stessa scelta dell'eurodeputata di Spazio Pubblico Elisabetta Gualmini

tag
ue
fratelli musulmani
pd
avs
m5s

Bocciata! Elly Schlein, la gaffe clamorosa: "Perché Meloni non ci dice quando si vota?"

All'Europarlamento Ritorno di fiamma tra 5 Stelle e Cina

Si scatena il panico Giuseppe Conte silura di nuovo le primarie

ti potrebbero interessare

Ritorno di fiamma tra 5 Stelle e Cina

Ritorno di fiamma tra 5 Stelle e Cina

Costanza Cavalli
Lega, il bando ai Fratelli Musulmani: svolta a Strasburgo, "vittoria storica dei Patrioti"

Lega, il bando ai Fratelli Musulmani: svolta a Strasburgo, "vittoria storica dei Patrioti"

I deliri dell'eurosinistra: abusivismo e mutui gratis

I deliri dell'eurosinistra: abusivismo e mutui gratis

Tommaso Montesano
Ilaria Salis tira fuori le chiavi, delirio comunista all'Europarlamento: "Adesso basta!"

Ilaria Salis tira fuori le chiavi, delirio comunista all'Europarlamento: "Adesso basta!"