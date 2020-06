Coronavirus, Oms: "Il peggio deve ancora arrivare, il virus si è diffuso ulteriormente"

30 giugno 2020 a

"Il peggio deve ancora arrivare". Preoccupante avvertimento lanciato dal direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing a Ginevra, durante il quale ha ammesso: "Mi dispiace dirlo, ma in questo tipo di ambiente e condizioni temiamo il peggio. È per questo che dobbiamo unire le nostre azioni e combattere insieme questo virus pericoloso".



Il Coronavirus fa sapere l'Oms si è diffuso ulteriormente per "la mancanza di unità tra i Paesi e la mancanza di solidarietà ha permesso al coronavirus di diffondersi ulteriormente".

L'Oms manderà la prossima settimana un team in Cina per indagare sull'origine del coronavirus. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Ghebreyesus, durante un briefing con la stampa a Ginevra. "Conoscere l'origine del virus è molto, molto importante", ha sottolineato, "Potremo rintracciare meglio il virus quando sapremo tutto su di lui, incluso come è iniziato. Manderemo un team la prossima settimana per prepararci per questo".

