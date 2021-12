Casinò Admiral - New Projects 2022: Admiral Poker Room e Admiral Jackpot  

01 dicembre 2021 a

Mendrisio, dicembre 2021 - I Casinò Admiral di Mendrisio e Locarno presentano i due nuovi grandi progetti dell’anno che sta per cominciare. Infatti il 2022 è una tappa strategica per le due case da gioco del Canton Ticino che hanno deciso di ampliare decisamente la loro offerta di gioco con due proposte innovative inclini a fortificare la brand identity del gruppo e volte a intraprendere definitivamente un percorso comune condiviso. La nuova linea corporate attraverso la quale vengono presentati i due progetti che vedranno la luce nel 2022 ha la finalità ultima di sottolineare la peculiarità della coesione e della cooperazione delle due case da gioco di proprietà della Ace Casino Holding AG.

“Era necessario consolidare la nostra brand awareness attraverso un'immagine positiva del marchio che ci differenziasse dai nostri concorrenti. Abbiamo colto l’occasione dell’introduzione dell’Admiral Poker Room e dell’Admiral Jackpot per distinguerci dalla concorrenza con un linguaggio visivo moderno e inconfondibile, oltre a rafforzarci nella direzione della fedeltà al marchio con le nuove generazioni del futuro”, affermano Emanuela Ventrici Head of Operation degli Admiral Casinò in Svizzera e i General Manager dei Casinò Admiral di Mendrisio e Locarno, rispettivamente Michele Marinari e Michael Boyschau.

La nuova brand identity del gruppo è tangibile sin da subito, grazie al lancio dell’Admiral Poker Room a Mendrisio e dell’Admiral Jackpot in entrambe le case da gioco del Cantone. Il kick off del Poker in Ticino è fissato per il 1° gennaio 2022 con l’inizio dell’attività del Cash Game a Mendrisio, all’interno di aree dedicate ed allestite ex novo. Il primo evento è stato programmato per il 24 gennaio e sarà l’IPO Master, un torneo che ha scritto la storia del Poker nel Cantone italofono. Nel mese di marzo sarà poi la volta dell’Admiral Jackpot, il “mistery” che premierà con vincite fino a 500.000 chf i più fortunati giocatori di slot machines delle due case da gioco italofone. L’Admiral Jackpot potrà essere vinto indistintamente giocando a una delle oltre 500 slot machines presenti tra Mendrisio e Locarno a partire da una puntata minima di 0.01 centesimi.

