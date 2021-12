Leone Rosso, le iniziative a favore della natalità

18 dicembre 2021 a

“In un anno nel quale i dati Istat hanno registrato il record negativo di natalità nel nostro Paese dai tempi dell'unità d’Italia, come azienda cerchiamo di lavorare per combattere questa piaga con piccoli gesti”-così si esprime Cesare Marques, CEO di Leone Rosso, cooperativa che si occupa di assistenza psicologica a bambini, mamme, anziani, disabili, servizi sociali; ogni anno organizza nuove iniziative per i dipendenti.

“Solo così facendo si potrebbe restituire quella fiducia di cui i giovani hanno bisogno per affrontare le sfide che una maternità presenta”.

A un anno dall’avvio del progetto di" Leoni per la vita" la cooperativa Leone Rosso è orgogliosa di prorogare nuovamente il suo impegno a sostegno delle socie e dei soci per tutto il 2022.

“E' con gioia che annunciamo che in questo dicembre due soci lavoratori della cooperativa hanno dato alla luce il piccolo Libero Leonardo Buratti (nome molto rappresentativo dell’azienda) e come tutte le socie e soci che devono affrontare questa fantastica avventura potranno godere delle agevolazioni messe in opera dall'azienda”.

In sintesi consistono in una serie di benefit pro natalità, come l'integrazione dello stipendio da parte dell'azienda al 100% della maternità obbligatoria, bonus bebé pari a 500 euro per ogni nuovo nato per i soci, 500 pannolini e giornate extra di permesso retribuito.

“Vogliamo rilanciare e favorire la natalità dopo 2 anni faticosi a causa della pandemia”-aggiunge Cesare Marques-“ la cooperativa rilancia con attività e iniziative legate alla cura della persona e al benessere psico fisico in generale. Nel concreto organizzeremo open day durante i quali verranno offerti trattamenti , massaggi e consulenze individuali per le socie e i socie.

Inoltre come azienda stiamo creando un business unit per creare centri benessere, estetici e olistici”.

