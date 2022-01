IRCCS San Raffaele: tamponi molecolari gratuiti per la comunità scolastica del Comune di Rocca di Papa

08 gennaio 2022 a

Per le giornate di sabato 8 e domenica 9, il laboratorio analisi dell’IRCCS San Raffaele Roma aderente alla rete regionale COROnet ha avviato una sessione straordinaria per eseguire lo screening di tutti i bambini della comunità di Rocca di Papa al fine di farli rientrare a scuola in sicurezza. I test verranno eseguiti presso il San Raffaele Rocca di papa e processati poi presso l’IRCCS romano. La sessione domenicale straordinaria darà la possibilità di rilasciare i referti entro le 3 ore dall’arrivo dei test presso l’Istituto.

