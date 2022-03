Il lavoro come strumento di emancipazione delle donne: domani il webinar in occasione dell'8 marzo

07 marzo 2022 a

Un evento per sensibilizzare gli attori sociali del territorio ad intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso delle donne nel mondo del lavoro, strumento fondamentale per permettere loro di conquistare l’autonomia e l’emancipazione economica. Non solo un imperativo etico ma anche un’importante opportunità per promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo di tutta la nostra economia e società.

È con questo obiettivo che nasce “La forza di essere unica: il tuo talento, il tuo lavoro”, incontro promosso dall’Advisory Board Assolombarda per il Sociale che verrà trasmesso domani, martedì 8 marzo, a partire dalle ore 18, in diretta sul canale 501 di SKY, media partner dell’evento, per la “Giornata internazionale della donna”. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Finalmente Libere” - il primo è stato organizzato il 25 novembre 2021 per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” - con cui l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale affronta il tema del lavoro come strumento di libertà e come occasione di rinascita per le donne. Inoltre, l’evento è stato l’occasione per promuovere l’iniziativa di solidarietà di Caritas Ambrosiana, a cui Assolombarda aderisce, per portare aiuto alla popolazione colpita dal conflitto tra Ucraina e Russia.

“Il lavoro è la vera chiave per sostenere le donne in un percorso di indipendenza economica che le aiuti a progettare il proprio futuro e a trovare e sfruttare il proprio talento, la propria unicità, per essere veramente libere - ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, Presidente per l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale -. La chiarezza, che presuppone la conoscenza e la condivisione delle opportunità lavorative e dei percorsi di carriera offerti, è il vero supporto che possiamo dare alle donne per muoversi all’intero del mercato del lavoro valorizzando le proprie capacità e la propria inclinazione personale. Troppo spesso ancora le donne sono intrappolate in lavori poco qualificati e retribuite in maniera inferiore rispetto agli uomini. Inoltre, continuano a essere sottorappresentate nei settori più moderni, come la scienza e l'ingegneria. Come Advisory Board per il Sociale di Assolombarda da sempre sentiamo la responsabilità di dare un contributo concreto per avvicinare le donne al mercato del lavoro. Le Associazioni preposte, le istituzioni locali, le realtà del Terzo settore hanno la responsabilità di supportare le donne nel mettere a fuoco i propri obiettivi e di fare chiarezza sulle opportunità professionali offerte dal mercato del lavoro e gli strumenti, soprattutto formativi, messi a disposizione dalla politica e dalla società. L’inclusione delle donne, soprattutto in un momento di incertezza come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia e del conflitto in Ucraina, è uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile e inclusivo di tutta la nostra economia e società”.

Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista e conduttore di SKYTG24 Luigi Casillo, ne discuteranno: Gabriella Magnoni Dompé, Presidente Advisory Board Assolombarda per il sociale; Melania Rizzoli, Assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Cristina Scocchia, AD di Illy Caffè; Francesca di Carrobio, AD di Hermès Italia; Stefano Venturi, Presidente di Cefriel; Lara Botta, Vicepresidente di Botta Packaging.



