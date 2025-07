Il Piccolo Violino Magico Quando il giovane talento incontra l’eccellenza

La selezione è rigorosa, su circa sessanta iscritti provenienti da tutto il mondo, solo una trentina viene ammessa alla competizione, dopo un’attenta preselezione tramite video. I giovani musicisti affrontano tre round di prove, tutte accompagnate da orchestra, un unicum a livello mondiale. «Normalmente, nei concorsi, l’orchestra compare solo in finale. Noi, grazie alla nostra orchestra stabile, diamo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con programmi diversi come barocco, romantico e Mozart, sempre con accompagnamento orchestrale. È un’esperienza che non ha paragoni», spiega Mason. L’evento non è solo una vetrina musicale, ma anche un’occasione di crescita umana. «I finalisti, saranno quattro e si sfideranno il 13 luglio nell’ultima prova. Il primo classificato riceverà 5.000 euro e un violino realizzato dal liutaio italiano Fabio Piagentini, del valore di circa 10.000 euro. Inoltre, durante la settimana, tutti i partecipanti, anche chi non accede alle fasi finali, prenderanno parte a concerti e masterclass con i membri della giuria». A confermare la singolarità dell’iniziativa è Pavel Vernikov, che ne ha condiviso l’ideazione insieme a Mason: «È nato con l’idea di offrire ai giovani un’esperienza diversa, lontana dai soliti concorsi, spesso ripetitivi. Qui, invece, i ragazzi affrontano tre prove con orchestra, e questo non si era mai visto prima». Il direttore artistico sottolinea il carattere “umano” della manifestazione: «Volevamo costruire un concorso con un volto umano. Anche chi non passa le selezioni continua a partecipare: suona, impara, vive un’esperienza. Per me non è solo una gara, è una festa». Nel panorama mondiale, il Piccolo Violino Magico ha saputo distinguersi per originalità e rigore. «Con pochi mezzi ma tante idee, afferma Vernikov, siamo riusciti a costruire qualcosa che oggi è considerato il numero uno nel mondo per questa fascia d’età.