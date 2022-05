L'imprenditore milionario Steven Basalari gioca a golf con Khaby Lame, virale su Tik Tok

06 maggio 2022 a

Non solo auto di lusso e viaggi, ma anche sport. Stavolta, il multi-milionario Steven Basalari colpisce tutti con nuovi video insieme all’influencer senegalese Khaby Lame: una vera star su Tik Tok. per i suoi video di genere comico (pensare che è il secondo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D'Amelio). Basalari lo conosce bene e spuntano video e foto insieme. Tutto insiene a tanti altri video insieme a big del calibro di Elettra Lamborghini, il rapper Paky, Shiva, Gaia Bianchi o Max Felicitas (il re dell’hard).

Basalari è proprietario del Number One, la discoteca del Bresciano che da anni è un vero punto di riferimento per il jet set. Un ambiente unico che ospita decine e decine di big della musica. Sempre sold out.

