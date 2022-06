Università Telematica San Raffaele, i nuovi corsi di laurea per diventare manager sportivo

28 giugno 2022 a

Grazie ai Corsi di Laurea dell’Università Telematica San Raffaele di Roma è possibile realizzare il sogno di diventare un manager sportivo. È possibile scoprire a questo link ( clicca qui ) la propria passione in una professione, facendo dello sport un lavoro. Ad esempio con il Corso di Laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione - indirizzo “Amministrazioni, Professioni e Organizzazioni Sportive” - che privilegia l'integrazione di una pluralità di discipline, in particolare giuridiche, economiche ed economico-aziendali, politologiche e sociologiche e linguistiche, finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche e differenziate necessarie per formare professionisti, consulenti, manager e altre figure professionalità del settore sportivo.

