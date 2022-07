Il caffè Aneri alla conquista della Gran Bretagna

22 luglio 2022 a

Il caffè italiano di qualità alla conquista della Gran Bretagna: Aneri TriCaffè sarà servito nei ristoranti e nei corner di San Carlo, una catena con profonde radici italiane, ramificata in tutto il Regno Unito ma con propaggini anche in Arabia Saudita, in Bahrain e in quel Qatar che, fra qualche settimana, sarà teatro dei mondiali di calcio e con prossime nuove aperture a Dubai, Bangkok e Miami. L’accordo è stato firmato da Giancarlo Aneri, titolare di Aneri, e da Carlo Di Stefano, fondatore e proprietario di San Carlo.

La distribuzione di Aneri TriCaffè avverrà nei 26 ristoranti inglesi di San Carlo, una catena che esalta la cucina italiana, come è sempre stato nelle intenzioni di Di Stefano, fin da quando lasciò il vecchio mestiere di barbiere per aprire i primi ristoranti a Manchester e Birmingham. E che continua ad essere un legame indissolubile, anche adesso che ha costruito una vera fortuna.

"E’ un altro risultato di grande importanza per il nostro caffè, sul quale abbiamo investito molto in termini di qualità" commenta Giancarlo Aneri. E aggiunge: "Mi fa particolarmente piacere che una delle basi di questo risultato sia l’accordo con Carlo Di Stefano, con il quale condivido alcuni principi, come il segreto del successo: avere la passione per quello che fai".