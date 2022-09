Alberto "Caramella" Foà, esce in digitale "Il tempo è un imbroglio"

15 settembre 2022 a

Venerdì 16 settembre esce in tutti gli store digitali "Il tempo è un imbroglio", ultimo capolavoro in musica del cantautore, autore, sceneggiatore, scrittore e giornalista Alberto "Caramella" Foà. Il brano, che si avvale della partecipazione straordinaria della cantante internazionale Manu Ley, è stato scritto dallo stesso Foà e composto ed arrangiato dal Maestro Massimo Germini e prodotto da Engine Records, l'etichetta guidata dalla vulcanica Elisa Alloro.

La canzone, con un testo poetico ed al tempo stesso incisivo e diretto, mescola emozioni e pensieri, presunte realtà e sogni veri, perché "E invece c'è un punto preciso che il sogno si avvera/ e basta soltanto un sorriso a cambiare la sera/ e il solo segreto è che al buio una luce si vede/ tu sogna fino alla fine e alla fine la vita ci crede" e svela come un solo momento possa durare per sempre e che, appunto, il tempo, oltre a essere una convenzione inventata dall'uomo, abbia diverse dimensioni e che comunque passi mentre restano amore, incontri, gioie e dolori e, forse, la vita stessa non sia quella reale ma quella che crediamo di aver sognato.

"In questo pezzo -racconta l'artista- ho giocato come sempre fuori dal campo del cosiddetto politically correct e dei luoghi comuni, con immagini oniriche e stati d'animo emozionali, credo davvero che il tempo possa e forse debba essere bellamente ignorato e che tutto si decida in un solo momento, che magari, nel cuore, dura per sempre"...

Anche la bravissima Manuela Arrighi, in arte Manu Ley, è entusiasta della canzone: "Nel testo ho trovato tracce di me e un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, poi le sonorità del ritornello sono al tempo stesso raffinate ed orecchiabili a tutto merito di Germini che, con Alberto, forma una coppia di giganti per la canzone d'autore ma più in generale per le belle canzoni".