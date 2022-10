The twenties of Mendrisio: il Casinò Admiral Mendrisio festeggia i primi 20 anni

03 ottobre 2022 a

Festeggiamo i primi 20 anni della nostra storia. La Direzione del Casinò Admiral Mendrisio e l’ACE SWISS Holding AG, proprietaria della casa da gioco, offriranno una settimana di attività straordinarie dedicate ai partner istituzionali e commerciali, al personale e a tutti i nostri ospiti. Insieme, celebreremo 20 anni di successo e presenteremo i nostri progetti per il futuro.

Domenica 9 ottobre 2022, il Casinò Admiral Mendrisio compirà 20 anni! Si tratta di una data destinata a segnare un’epoca nella storia ventennale della casa d’intrattenimento del Mendrisiotto.

Dal 2002, ACE SWISS Holding AG ha dato un contributo significativo all’economia nazionale attraverso i suoi casinò in Ticino. Ha creato circa 300 posti di lavoro nel Cantone. 600 milioni di franchi svizzeri sono stati investiti in salari, sponsorizzazioni e marketing, ma anche nella comunità. ACE SWISS Holding AG è molto impegnata nella regione e vuole confermare il suo forte coinvolgimento.

20 anni d’impegno a Mendrisio sono 20 anni d’impegno in Svizzera. Insieme ai partner, ai collaboratori e ai graditi ospiti, guardiamo al futuro grazie ad ACE SWISS Holding AG. Il nostro Casinò Admiral di Mendrisio chiederà una concessione B nell’ambito della riassegnazione delle licenze per le case da gioco e il gruppo inoltrerà una nuova richiesta per un casinò a San Gallo.

Il programma della settimana

La settimana delle celebrazioni si apre lunedì 3 ottobre alle ore 10 con una conferenza stampa, trasmessa anche in Live Streaming, che presenta il programma di tutti gli eventi dell’anniversario del Casinò denominandolo “The Twenties of Mendrisio”. La press conference si tiene all’interno della casa da gioco, prima del canonico orario di apertura.

Da lunedì 3 ottobre gli ospiti del Casinò vengono accolti da un maxi-gonfiabile celebrativo collocato proprio di fronte all’ingresso principale. Contemporaneamente, nel piazzale coperto del centro commerciale Fox Town, i cui edifici da 20 anni ospitano la casa da gioco, viene inaugurata una ruota speciale all’interno di uno stand dedicato che rimane attivo fino a domenica 9 ottobre compresa. I visitatori del Fox Town possono divertirsi con questa maxi-ruota, assistiti dalle hostess del Casinò e vincere premi speciali da ritirare all’interno della casa da gioco nel corso di questa settimana di festeggiamenti.

Le attività di “The Twenties of Mendrisio” proseguono venerdì 7 ottobre con un torneo di Poker “one day” da 20.000 euro garantiti che si svolge nella nuova area dedicata a uno degli ultimi progetti targati Admiral inaugurati nel 2022.

La sera di sabato 8 ottobre è dedicata a un aperitivo offerto a tutti gli ospiti del Casinò, durante il quale sarà possibile fare un salto indietro nel tempo attraverso la mostra fotografica delle immagini storiche della casa da gioco sottocenerina. Alcuni scatti risalgono addirittura al secolo scorso.

Domenica 9 ottobre è il giorno vero e proprio dell’anniversario di fondazione del Casinò Admiral e i primi a “festeggiare” sono i collaboratori della casa da gioco, invitati a uno “special breakfast” prima dell’orario di apertura.

La giornata del “compleanno” prosegue nel pomeriggio con il primo torneo di Punto Banco, anch’esso da 20.000 euro garantiti e si conclude con la cena di gala dedicata alle autorità, ai principali partner commerciali, alla Direzione del Casinò Admiral Mendrisio e al non-executive board di ACE SWISS Holding AG.