I suoi video spopolano su Tik Tok: il chirurgo dei vip si chiama Luca Grassetti

Su Tik Tok, la piattaforma amata dai giovani, ci sono anche molti professionisti affermati, che comunicano con il pubblico e con i followers inseguendo una grammatica comunicativa decisamente diversa. Ad esempio, Luca Grassetti, chirurgo dei vip, va fortissimo su Tik Tok dove spiega anche l'importanza del Rinofiller, una tecnica che ha preso piede sempre di più negli ultimi tempi.



Tanti personaggi del jetset hanno scelto di sottoporsi ad un rinofiller dicendo no al classico intervento che veniva realizzato una volta. Ovviamente non migliora la funzionalità respiratoria a differenza di una Rinoplastica, bensì solo l’estetica. Il risultato durerà circa un anno, ovvero il tempo di riassorbimento del filler, dopodiché potrà essere ripetuto. Grassetti, famoso sui social e conosciuto grazie alla stampa, viene definito il "chirurgo plastico dal cuore d'oro":



Moltissimi influencer si rivolgono a lui per sistemare alcuni inestetismi, uno fra tutti quello legato al naso. Appunto, sempre di più sta prendendo piede il "Rinofiller", che in alcuni pazienti può essere la soluzione ottimale. "Non è una metodica definitiva. Ma per quei casi dove l'intervento non è indicato o perché il paziente non vuole sottoporsi si può intervenire con il filler", spiega Grassetti. "Come altre punture di acido ialuronico non si sente nulla. A livello della punta del naso le pazienti riferiscono, in una scala di dolore da 1 a 10, un dolore di 3-5. E il prezzo oscilla tra i 300 e i 500 euro. L'acido produce la neocollagenesi"



La durata del trattamento? "Si effettua in ambulatorio in 5 minuti, l’applicazione di ghiaccio evita ogni dolore, l’effetto è immediato e si è subito presentabili dopo circa 30 minuti. Raramente si può verificare un piccolo livido nelle zone di iniezione", conclude Grassetti (autore del libro "Percorsi di rinascita").