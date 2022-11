SuperCat Show 2022, a Roma la fiera dei gatti: ecco tutti gli appuntamenti

11 novembre 2022 a

Sarà un weekend tutto gattofilo il SuperCat Show 2022 di sabato 12 e domenica 13 novembre alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 4, www.supercatshow.com), due giorni di mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini, giochi interattivi e sfilate di vanità di oltre 600 gatti di razza (Abissini, Bengal, Blu di Russia, British Longhair e Shorthair, Burmesi, Burmilla, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Siberiani, Sacri di Birmania, Siamesi e Sphynx). Un maxi-evento sponsorizzato dal mani sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, ProLife, Natural Trainer, Royal Canin, Farmina, Oasy e Visan.



SABATO ORE 11.30 FLASH MOB DEL MUSICAL CATS CHE DEBUTTERÀ AL SISTINA

Sabato 12 novembre, al SuperCat Show, alle ore 11.30, si terrà un Flash Mob con i “gatti” protagonisti del musical Cats www.ilsistina.it/cats/ (che debutterà al teatro Sistina il 7 dicembre prossimo alle ore 20.30). Altri due Flash Mob, sempre al SuperCat Show, domenica ore 12.00 e ore 14.45. Sarà una vera anteprima romana del mondo felino di Cats con figuranti truccati da gatti per un musical tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats”. Per la prima volta al mondo, il musical ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione a essere ambientato a Roma, città nota nel mondo per le sue colonie, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e reperti archeologici con il Colosseo sullo sfondo, tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti.

BETTA, HIDRA E KOS, CIRIBI’ CERCANO CASA

Tanti i gatti trovatelli in cerca di casa al corner adozioni dell’Arca onlus (www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show. Ci saranno: Betta, gattona dolcissima e golosa di coccole di 10 anni la cui umana ultranovantenne è stata ricoverata in lunga degenza; le sorelle Hidra e Kos, 5 mesi, color tabby la prima, tigrata e davvero minuta la seconda, salvate proprio in zona Fiera di Roma; Ciribì, Mascotte del SuperCat Show 2022, gatta minuta di 2 anni che cerca di nuovo casa dopo essere stata restituita perché il suo nuovo padroncino è dovuto partire per l’Australia: rappresenta il dolore del rifiuto e degli abbandoni sofferto da tanti altri gatti sfortunati.



OLTRE 50 SACRI BIRMANIA IN PASSERELLA, SABATO ORE 15.00

È il felin-evento più importante d’Italia e uno dei più rilevanti al mondo, per bellezza ed eleganza degli esemplari. Sabato 12, alle ore 15.00 si esibiranno in passerella oltre 50 Sacri Birmania tra i quali saranno premiati ben sei vincitori per le varie categorie (maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane) grazie a sette importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).



MOLTE NOVITÀ SHOPPING E SOLIDALI AGLI STAND

Tante le novità ai vari stand, dagli originali mobili-cuccia come l’albero-tiragraffi di Pepet (www.pepet.it/) che offre al gatto un’esperienza unica di attività e comfort, come se stesse all’aperto, ma restando al sicuro in casa, alle super-offerte di Majestic Pet’s (www.majesticpets.it) in esclusiva per i visitatori della mostra, dallo stand di Schesir al palco della Natural Trainer dove ogni 30 minuti si spiegheranno al pubblico le caratteristiche delle razze presenti e tante altre offerte-speciali agli stand di Monge, Farmina, Prolife o Oasy. Infine, a disposizione del pubblico di SuperCat Show consulenze mediche gratuite allo stand “Sos Veterinari”.



BAMBINI TRUCCATI DA SUPERCAT E ANIMAZIONI

Ad allietare i più piccoli, la festa “coi baffi” con tanti spettacoli. Gli artisti di “Atelier Fantastico” (www.atelierfantastico.it), con tavolozza alla mano, presso il loro stand truccheranno i bambini da SuperCat con mascherine e mantello e i palloncini di Big Balloon.