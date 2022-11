Udienza con Papa Francesco per l'imprenditore Giovanni Ponticello

17 novembre 2022 a

Con Papa Francesco è stato un incontro di anime per Giovanni Ponticello, reduce dall’udienza in Vaticano, dalla quale l’imprenditore veneto è uscito profondamente commosso. Ponticello desiderava da tempo trovarsi al cospetto del Santo Padre per ottenere la Sua benedizione. Profondamente credente, ha avuto l’onore di incontrare il Santo Padre e per lui è stato un momento di profonda riflessione. Ponticello è un imprenditore in Italia e all’estero e si è sempre impegnato in prima persona in opere di beneficenza e di carità sia in Veneto, dove ha la sua sede operativa, sia in Romania e Santo Domingo dove ha molte attività commerciali.

All’incontro con il Santo Padre, con lui, c’era anche il figlio Kevin, suo braccio destro nella vita e nel lavoro. “Ho avuto un’infanzia non semplice, passata in collegio, spesso lontana dal calore di una famiglia”-aggiunge-“poi la vita mi ha regalato molto, consentendomi di arrivare ad esaudire molti miei desideri. Ma non ho mai dimenticato da dove vengo. Per questo cerco sempre di fare attenzione a coloro che mi passano accanto”. L’imposizione delle mani da parte di Papa Francesco è stato il coronamento di un’intera esistenza: “Il fatto di aver vissuto questo attimo con mio figlio ne ha moltiplicato l’importanza”-ha concluso