Salumi Pasini, la "Box Zero Sprechi": ecco il regalo "responsabile" per le Feste

26 novembre 2022 a

a

a

Le contingenze del mercato odierno e post pandemia non si possono ignorare e tra tante iniziative e impegni, come azienda, non potevamo non rispondere avvicinandoci alle richieste e necessità dei nostri clienti.

La prima e importante novità è stata la creazione della BOX ZERO SPRECHI. Da anni collaboriamo con TooGoodToGo per la sensibilizzazione verso gli sprechi alimentari causati dalla difficoltà ad interpretare le date di scadenza degli alimenti, attraverso l’iniziativa dell’Etichetta Consapevole. Oggi abbiamo voluto fare un passo in più e creare una Box contenente tutti quei prodotti in eccedenza o considerati non idonei a essere commercializzati, ad esempio per ragioni estetiche o perché in prossimità di scadenza, ma ancora perfettamente adatti al consumo. L’obbiettivo è, quindi, quello di evitare che questi prodotti vengano gettati causando uno spreco inutile di risorse preziose.

Si tratta di una scelta concreta per ridurre l’impronta ecologica alimentare, contribuire al benessere del pianeta ed evitare che alimenti ancora idonei al consumo siano buttati, generando conseguenze negative per il pianeta e per l’uomo.

La BOX ZERO SPRECHI conterrà salumi, affettati in vaschetta, pratici snack salati, prodotti di carne fresca e tanto altro ancora: una preziosa selezione da acquistare ad un prezzo davvero vantaggioso. La confezione sarà disponibile per essere acquistata nel nostro Shop online Salumi Pasini in quantità limitate ogni settimana. Oltre a questa grande novità, è importante ricordarsi come sapersi viziare, amare e come scegliere dei prodotti di gusto. Per questo, come ogni anno, creiamo delle confezioni speciali dedicate al Natale che oltre a rendere soddisfatti anche i palati più difficili, sono un’originale regalo di valore ad un prezzo davvero conveniente.

Dalla tradizione e dalla qualità tutta italiana sul nostro e-commerce troverete tantissime proposte per soddisfare i gusti e i desideri culinari di tutti, tra queste: le nuove confezioni gastronomiche “Gran Cenone” e “Il Natale Italiano” in tema festività, “Eccellenze italiane” e “Armonia di sapori” ricche dei più famosi prodotti tradizionali italiani oppure “Pasta che passione” e “Salumi e formaggi” per i veri amanti della buona cucina tradizionale.

Innumerevoli le scelte, che vanno dalle varianti regionali ai veri e propri percorsi di degustazione, con viaggi golosi da fare nelle tradizioni italiane, i kit per l’aperitivo o i kit dedicati alle ricette, che vi conquisteranno per la loro praticità. Anche le dimensioni contano: dai pack più piccoli per i single ai più grandi per le famiglie numerose, tutti potranno trovare nella vasta selezione di prodotti i più adatti per sé o da regalare.

E se l’indecisione non vi lascia scelta, c’è sempre la gift card a disposizione: un pensiero graditissimo che ciascuno potrà utilizzare per ricevere a casa proprio i gusti che ama di più, scegliendo in autonomia.

Per chi è in trepidante attesa dei grandi classici prodotti in edizione limitata per Natale, come ogni anno arrivano lo Zampone e la boccia di Cotechino. Preparati secondo la ricetta di famiglia sono prodotti in un numero limitatissimo di pezzi per garantire la loro autenticità.

Infine, prosegue il nostro sostegno alla Fondazione De Marchi Onlus, realtà che ogni giorno si dedica alla cura delle emopatie e tumori dell’infanzia, e al Banco Alimentare, che si occupa del recupero delle eccedenze alimentari e della redistribuzione delle stesse alle strutture caritative.

Sul nostro e-commerce troverete i biglietti natalizi della Fondazione De Marchi e potrete richiedere la personalizzazione a mano con un augurio dedicato. Il valore di ciascun biglietto di auguri venduto verrà̀ interamente devoluto alla Fondazione.

Accanto a questa iniziativa, abbiamo deciso che per ogni prodotto che verrà acquistato sul nostro sito dal 15/10/2022 al 06/01/2023 devolveremo un euro per sostenere le attività di Banco Alimentare a favore delle persone e famiglie bisognose.