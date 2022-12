Elena Morali approda a Radio 101 con un programma dedicato ai viaggi

06 dicembre 2022 a

Nuova avventura per l’ex starlette di Colorado, Elena Morali che, dopo la recente esperienza a La Pupa e il Secchione Show, su Italia 1, sbarca nella grande famiglia di Radio 101. L’influencer lombarda, infatti, è già in onda, tutti i lunedì, dalle 9:00 alle 12:00, a fianco del guru delle Radio, Fernando Proce, insieme a Regina Saraiva e Sabrina Bambi, nella trasmissione di attualità Procediamo. Da gennaio, però, la Morali condurrà una rubrica tutta sua, interamente dedicata ai viaggi, all’interno del programma di Chiara Lorenzutti, Cari amici di R101. La neo conduttrice radiofonica, entusiasta per questa nuova esperienza, ha voluto così ringraziare quanti hanno creduto in lei, concedendole questa opportunità. “Vorrei anzitutto ringraziare il direttore Daniele Tognacca che mi ha accolta, appoggiando le mie idee autoriali, e il presidente Paolo Salvaderi che mi ha concesso l’opportunità di vivere questa nuova avventura”, ci ha detto Elena Morali. “Ringrazio inoltre Fernando Proce, Sabrina e Regina con cui mi diverto sempre tantissimo e do appuntamento a gennaio con il mio nuovo spazio dedicato ai viaggi, nel programma di Chiara Lorenzutti”.