Tecnologia Solidale, martedì 13 dicembre l'evento alla Camera

12 dicembre 2022 a

a

a

Visioni di sostenibilità digitale e sociale; storie di donne e uomini che cambiano in meglio il presente, usando la tecnologia; come tre grandi aziende insegnano i mestieri del digitale ai carcerati, azzerando le recidive. Questi i temi dell'undicesima edizione consecutiva di Tecnologia Solidale, l’evento che avrà luogo martedì 13 dicembre alle 16 alla Sala del Cenacolo della Camera dei deputati.

Questa edizione sarà anche il primo evento pubblico della neonata Fondazione Pensiero Solido, fondata e diretta da Antonio Palmieri, già deputato di lungo corso, esperto di comunicazione e di digitale. “La nostra missione - dice Palmieri - è aumentare la consapevolezza, specie della classe dirigente, vincere la paura del cambiamento e mobilitare le molte energie positive presenti nella società.

A questo scopo noi approfondiamo tutte le modalità di uso della tecnologia e della comunicazione che producono impatto sociale, culturale e umano evitando nuove o antiche discriminazioni. Questa edizione di Tecnologia Solidale ne è un esempio."

Per questo motivo, martedì alla Camera aziende grandi e piccole forniranno uno sguardo di insieme e di prospettiva su cosa vuol dire per le imprese agire responsabilmente, esercitando in concreto la propria responsabilità sociale.

La presentazione del libro "Tecnologia solidale. Donne e uomini che cambiano in meglio il presente", racconta la concretezza di chi sceglie di mettersi in gioco usando la tecnologia a beneficio di tutti.

Infine l’esperienza di tre grandi imprese – Cisco, Linkem/Tiscali, Digital360 – che insegnano ai carcerati i lavori del digitale e che in questo modo hanno fornito una seconda possibilità a centinaia di persone, con evidente beneficio per loro e per tutta la società. I tre panel di Tecnologia solidale 2022 saranno coordinati da Luigi Contu, direttore Ansa; Giorgio Rutelli, direttore Formiche.net; Giovanni Iozzia, direttore economyup.it. Interverranno Anna Ascani, vicepresidente della Camera, Luca Squeri, segretario Commissione Attività produttive della Camera, Giusy Versace, vicepresidente Commissione cultura del Senato. Chiuderà i lavori Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia.