Matera è il borgo più bello d'Italia da visitare a Natale secondo Travel365

Dopo anni di festeggiamenti ridotti a causa della Pandemia, molte città Italiane tornano ad impregnarsi di quel clima natalizio che tanto fa sognare i bambini, e che in fondo scalda anche il cuore dei grandi più burberi. Le piazze si riempiono di luci e sorrisi, e lungo le strade tornano i fantastici Mercatini di Natale, tutti da scoprire con un buon bicchiere di Vin Brulé in mano.



E tornano anche meravigliose tradizioni che caratterizzano da nord a sud paesi e borghi dello Stivale: dai presepi viventi, all’accensione di alberi di Natale monumentali. Molti di questi eventi sono stati annullati negli scorsi anni per la situazione di emergenza nazionale, ma quest’anno sono tornati per riempire di gioia le fredde giornate di dicembre.



Proprio di recente, Travel365.it , importante community di viaggio italiana, ha redatto una speciale classifica per eleggere il “Re” dei paesi natalizi. A sorpresa, a vincere è stata Matera, che ha battuto l'agguerrita concorrenza di località come Gubbio, Merano, Greccio, Genga ed altre stupende eccellenze territoriali.



Matera (Basilicata) ha vinto grazie al suo Presepe Vivente dei Sassi che coinvolge centinaia di figuranti, ma anche per i tanti appuntamenti Sacri, per le esibizioni di zampognari e per gli altri eventi organizzati. Degli oltre 100.000 iscritti alla community chiamati a partecipare al sondaggio, quasi un terzo hanno espresso il proprio voto in favore della Città dei Sassi.



Altre città particolarmente apprezzate (e votate) sono state Greccio (Provincia di Rieti - Lazio), classificata in seconda posizione anche per la sua importanza storica, non a caso qui nel 1233 fu organizzato il primo presepe vivente della storia da San Francesco d'Assisi; e Merano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige), una città dall’atmosfera raccolta che vanta stupendi mercatini, terme spettacolari in cui dedicarsi al relax e vicine piste da sci per il divertimento di tutti.



Una menzione d’onore spetta a Gubbio (Provincia di Perugia - Umbria), famosa per l’Albero di Natale disegnato lungo le pendici del monte Ingino e costituito da oltre 800 corpi luminosi, e a Pietracupa (Provincia di Campobasso - Molise), anche nota come la “Betlemme del Molise”, affascinante per il suo enorme sperone roccioso che sovrasta uno scenario di grande impatto. Queste due località, chiudono la top 5, aggiudicandosi rispettivamente la 4° e la 5° posizione.



La regione più rappresentata risulta essere il Trentino-Alto Adige con tre presenze (Merano, Bressanone, San Candido, tutte e tre in Provincia di Bolzano), segue a ruota la Sicilia con due presenze (Custonaci ed Erice, entrambe in provincia di Trapani).



Di seguito riportiamo la classifica completa:

Matera, Basilicata (MT)

Greccio, Lazio (RI)

Merano, Trentino Alto-Adige (BZ)

Gubbio, Umbria (PG)

Pietracupa, Molise (CB)

Genga, Marche (AN)

Asiago, Veneto (VI)

Villalago, Abruzzo (AQ)

Longiano, Emilia Romagna (FC)

Loreto, Marche (AN)

Poffabro, Friuli - Venezia Giulia (PN)

Manarola, Liguria (SP)

Erice, Sicilia (TP)

Custonaci, Sicilia (TP)

Amalfi, Campania (SA)

Bressanone, Trentino Alto-Adige (BZ)

San Candido, Trentino Alto-Adige (BZ)

Se volete approfondire, rimandiamo all’articolo ufficiale pubblicato sul sito Travel365.it.