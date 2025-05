Dal Fabbro, presidente Iren: "Banche e imprese, tante opportunità da questa alleanza"

"L' alleanza tra banche e imprese - ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, ad un evento in BancaFinanza, alla presenza di Antonio Patuelli, Presidente ABI - è già forte ma riserva ulteriori opportunità nel futuro. Le utility, in particolare, hanno davanti sfide importanti sul fronte della distribuzione, sia elettrica sia del servizio idrico: rilanciare gli investimenti in questo settore non solo è doveroso, ma sarà utile al benessere dei cittadini, alla crescita del Paese e di tutti gli attori in campo".