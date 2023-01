Il 18 gennaio all'Università degli Studi Link l'incontro con Francesco Rocca

Il candidato presidente della Regione Lazio si confronterà con Cesara Buonamici. Interverranno Lorenza Lei e Ubaldo Livolsi

Un’intervista a tutto campo a poche settimane dall’appuntamento elettorale. Mercoledì 18 gennaio (dalle ore 10:00) Francesco Rocca, candidato presidente della Regione Lazio, sarà ospite dell’Università degli Studi Link, a via del Casale di San Pio V, 44. Rocca dialogherà con Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, e con economisti e accademici. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Ateneo, Carlo Alberto Giusti, prenderanno infatti la parola Lorenza Lei, prorettore dell’Università eCampus e tuttora unica donna ad aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Rai, e Ubaldo Livolsi, docente universitario, esperto di mercati finanziari e a lungo Amministratore Delegato di Fininvest. Dopo il faccia a faccia con Francesco Rocca, Angelica Bianco modererà un dibattito che vedrà gli interventi di Raimondo Grassi, Presidente di Tea Energia, e Silvano Moffa, già Presidente della Provincia di Roma.