Renato Brunetta presenta Palazzo Caffarelli Vidoni: "Un gioiello storico-artistico"

Renato Brunetta presenta "Palazzo Caffarelli Vidoni". Con un post su Instagram l'ex ministro parla della pubblicazione edita da Gangemi editore, curata da Claudio Strinati in collaborazione con Stefania Profili, "che - spiega - ho fortemente voluto lasciare come testimonianza del mio duplice passaggio a Palazzo Vidoni come ministro per la Pubblica amministrazione". Brunetta lo definisce un vero e proprio "gioiello storico-artistico che andava valorizzato, come fece già l’amico compianto Franco Frattini, e che oggi torna nuovamente a splendere".