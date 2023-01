AGL ASTE IMMOBILIARI, cosa c'è da sapere sul mercato

Francesco Fredella 24 gennaio 2023 a

La regina del mercato, è la società oggi con il più grande retail nel settore delle “case a forte sconto” con gli oltre 160 punti vendita presenti in tutta Italia. Guidata dal giovane imprenditore Imparato Massimo è il punto di riferimento per tante famiglie che vogliono acquistare la loro prima casa o per chi vuole fare un investimento immobiliare, con un risparmio medio del 47%.

AGL ASTE IMMOBILIARI è una società fondata nel gennaio del 2018 dal giovane imprenditore bresciano Massimo Imparato, insieme ad altri due soci, e parte del gruppo ABTG spa, quotato in borsa nel 2017. Nel giro di pochi mesi l’azienda ha riscontrato numerosi successi che l’hanno portata al vertice del mercato, rendendola di fatto il più grande retail nel settore delle aste immobiliari. Il progetto, nel corso degli anni, si raffina e si migliora costantemente ed ha l’ambizione di inserirsi con efficacia nel mercato Europeo ed Internazionale.

La nascita di AGL ASTE IMMOBILIARI

Nel 2017, in un periodo di forte flessione del mercato immobiliare, erano molte le persone che cercavano di acquistare casa attraverso le aste immobiliari, ma che inesorabilmente si trovavano a fronteggiare una serie di difficoltà causate da un’assenza di professionisti e consulenti specializzati nel settore. Fu così che Massimo Imparato, geometra libero professionista da ormai 13 anni, vista la crescente esigenza del mercato e colta l’importante opportunità imprenditoriale diede vita, il 17 gennaio 2018, ad AGL Aste Immobiliari.

“All’inizio con i miei soci siamo partiti quasi per scherzo, per gioco”, racconta, “ognuno di noi aveva la propria attività professionale e questo doveva essere un lavoro parallelo che ci permetteva di poter guadagnare un extra mensile, ma dopo soli quattro mesi dall’inizio, con il numero di clienti che cresceva sempre di più e con le aste che iniziavano ad essere vinte, abbiamo capito che AGL poteva diventare il punto di riferimento per tante famiglie che avevano l’esigenza di acquistare casa ad un prezzo agevolato”.

Il sistema AGL ASTE IMMOBILIARI nel dettaglio

Per imporsi rapidamente in questo settore AGL crea un sistema innovativo ed un software di proprietà che permette di raccogliere tutto ciò che è presente nei tribunali e di proporlo automaticamente, ogni mercoledì, attraverso una newsletter a tutti i clienti iscritti. Direttamente da qui si possono prenotare, gratuitamente, tutte le visite relative agli immobili di proprio interesse e, in caso positivo, il consulente di riferimento prepara una scheda di fattibilità che analizza nel dettaglio la parte tecnica, giuridica ed economica dell’unità scelta. Nel caso in cui fosse di interesse del cliente partecipare all’asta, AGL prepara tutta la documentazione necessaria e lo assiste in ogni fase fino all’aggiudicazione del bene ed il pagamento della consulenza avviene, solo ed esclusivamente, in caso di vittoria. Inoltre, l’azienda ha stretto importanti collaborazioni con diversi istituti di credito con lo scopo di far ottenere un mutuo, estremamente vantaggioso, ai propri iscritti.

Il successo di AGL ASTE IMMOBILIARI



Alla fine del primo anno vengono aperti i primi sette punti vendita ed a luglio del 2019 la società viene acquistata al 51% da ABTG spa. “Con estrema soddisfazione abbiamo ceduto il 51% della nostra azienda ad Alfio Bardolla, leader indiscusso nel settore della formazione personale in Europa e, grazie a questa sinergia ed alle competenze professionali di tutte le parti, AGL è diventata sempre più grande.“ ll mercato, nel 2022, si conclude registrando 191.253 immobili in asta, per un valore complessivo di 13,2 miliardi di euro, un dato in crescita rispetto all’anno precedente. AGL, ad oggi, conta poco più di 160 uffici operativi in tutto il territorio italiano, con circa 80.000 clienti e chiude soddisfatta l’anno con 589 aggiudicazioni in asta con un risparmio medio del 47%. I risultati riportati rispecchiano una società che è diventata legittimamente un punto di riferimento del mercato, in rapida ascesa e che incontra il favore dei suoi clienti grazie alla professionalità, serietà e precisione che dedica al proprio lavoro. Molti utenti di AGL spendono recensioni sempre molto positive e l’espansione dell’attività è dovuta, oltre che ai propri successi, anche al passaparola fra amici, familiari e conoscenti degli iscritti che consigliano il servizio senza esitazione. “Questo tipo di lavoro ci ha permesso di entrare in contatto con altri imprenditori per condividere con loro idee e consigli sulle nostre professioni e su quello che è il metodo AGL. Nel corso del 2023 ci saranno tante altre novità che riguarderanno la nostra azienda; non posso anticipare nulla ma i nostri clienti, le persone che ci ammirano, che ci stimano e ci seguono quotidianamente, potranno scoprirle insieme a noi nel corso dei prossimi mesi.”

Un progetto in espansione

Sul fronte del mercato estero AGL ASTE IMMOBILIARI ha portato l’azienda ad un livello internazionale con l’apertura dei primi uffici in Spagna, con l’obbiettivo di diventare importante nel settore anche in questo territorio, ed a Dubai, per proporre un’alternativa ai propri investitori, in un mercato estremamente florido e proficuo. L’Amministratore Delegato Massimo Imparato ribadisce: “Vogliamo dare al nostro cliente l’opportunità di fare un ottimo affare per un acquisto in asta in totale sicurezza. Con noi oggi collaborano più di seicento professionisti tra geometri, avvocati e commercialisti che ogni giorno assistono al meglio tutte le persone che si avvicinano a noi”.