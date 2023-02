Casasco (FI): "Energia ancora priorità, bene ministro Pichetto"

11 febbraio 2023 a

a

a

“Bene il Ministro Pichetto Fratin che avendo capito i limiti del modello di Energy release finora adottato ed introdotto dal precedente Governo, con un atto di indirizzo, ha chiesto al GSE di tutelare le imprese partecipanti prolungando al 28 febbraio il termine per siglare i contratti nelle more degli approfondimenti in corso per le modifiche delle regole. Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente della Confederazione europea delle PMI e presidente emerito di Confapi. Si tratta di un primo passo, frutto di un'interlocuzione costante degli ultimi mesi.

Già nell'interrogazione a risposta scritta dello scorso novembre e nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione, entrambe a mia prima firma, avevo chiesto al Ministro di adottare misure per assicurare un’applicazione dell’Energy release più aderente alle necessità delle imprese, per quel che riguarda le possibilità di adeguamento alle oscillazioni dei prezzi di mercato. L’Energy release deve essere infatti uno strumento che le tutela e non le penalizza: così come è oggi strutturato impedisce alle aziende che hanno aderito e a quelle che hanno manifestato interesse all’adesione di avere un prezzo dell’energia competitivo rispetto al prezzo di mercato. Tutta la coalizione del Centro Destra e Forza Italia in particolar modo con l’attività del Ministro Pichetto è determinata a far si che la riduzione dei prezzi dell’energia si traduca in concreto beneficio per le famiglie e per le imprese. Ciò sta avvenendo anche per l’attività incessante del Governo italiano diretta ad aumentare le fonti di approvvigionamento internazionali e nella rinnovata capacità produttiva di gas nel nostro Paese”. Lo dichiara in una nota l’On. Maurizio Casasco di Forza Italia, Presidente di Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata e Presidente europeo di Cea-Pme.