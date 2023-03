8 marzo, A.S. Roma e San Raffaele segnano il goal più bello: quello per la salute

08 marzo 2023 a

Hanno partecipato numerose alla giornata di prevenzione che il Poliambulatorio San Raffaele, aderendo all’iniziativa "Amami e basta" promossa dalla A.S. Roma in occasione dell’8 marzo, ha scelto di dedicare alle donne. Perché, come recita il claim di una delle campagne di prevenzione firmate San Raffaele, "per una donna ci sono solo due parole più belle da sentire dopo ti amo: stai bene".

Presso il poliambulatorio specialistico sito all’interno della stazione Termini, oltre 100 sono state le donne che si sono sottoposte gratuitamente ad una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), esame di cui ci si avvale per valutare lo stato di salute delle ossa. Serve a determinare se la densità minerale si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela dunque utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea, poiché consente di identificare la malattia in fase precoce.



"Una giornata importantissima" spiega Beniamino Colagrosso, Direttore Sanitario della struttura "anche alla luce di questo particolare esame che abbiamo voluto ‘donare’ che ci permette di poter valutare in modo non invasivo, perché semplice nella sua effettuazione, la salubrità di tutto l’apparato osseo della persona. Utile a maggior ragione in molti casi di post-covid in cui si è manifestato maggiormente un deficit di vitamina D, fondamentale proprio per la salute delle ossa".



"Una giornata che non deve rimanere un unicum” ha commentato l’Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, a margine della visita all’èquipe del Poliambulatorio San Raffaele che ha voluto ringraziare personalmente accompagnata da Francesco Pastorella, Director Sustainability & Community Relations Department della A.S. Roma. "È importante" ha continuato la Lucarelli, "che il San Raffaele, con il suo know-how di eccellenza, si sia messo a disposizione insieme alla A.S. Roma per coinvolgere le donne in un percorso di prevenzione con un macchinario di altissima innovazione e tecnologia per un esame fondamentale ma di cui si parla ancora troppo poco. Contribuire ad avvicinare le donne alla prevenzione in un’epoca in cui sempre più spesso ci si barcamena difficilmente tra lavoro, famiglia, impegni vari, è importante anche al fine di poter acquisire quella consapevolezza che curarsi vuol dire anche amarsi di più".

Oltre alla MOC alle donne che hanno aderito all’iniziativa è stata donata una sciarpa speciale, la Pink Scarf, prodotta dal club giallorosso. La stessa è in vendita negli A.S. Roma Store sempre a supporto dell’iniziativa "Amami e basta" messa in campo dalla società sportiva. Il ricavato sarà infatti destinato all’acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali della capitale. Serviranno a offrire alle donne vittime di violenza, che cercano soccorso nelle strutture sanitarie, un percorso di visita appositamente dedicato che garantisca loro la massima riservatezza e tutela.