La "Deejay teen" si fa in cinque

Per la prima volta anche a Torino e Napoli la grande festa per tutti gli amanti della corsa che nel 2023 compie 18 anni

09 marzo 2023 a

a

a

30 ottobre 2005: da un’idea di Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay, nasce a Milano la “Deejay Ten”, corsa non agonistica che in 18 anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone e che dal 2009 è sbarcata anche in altre città.

2023: nell’anno della “maggior età” la “Deejay Ten” tocca il record di 5 città, arrivando per la prima volta a Torino (il 26 marzo) e a Napoli (il 10 settembre), accanto alle “classiche” Bari (16 aprile), Firenze (21 maggio) e Milano (gran finale, il 15 ottobre).

Anche quest’anno si prevede un grande evento aperto a tutti, di ogni età e capacità, per un momento di condivisione e divertimento che vedrà una fiumana colorata attraversare e scoprire con sguardo inedito le cinque città attraverso due percorsi differenti, di 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).

“Nato un po’ per gioco e un po’ per scommessa, questo evento è diventato ormai un classico che va oltre al semplice aspetto sportivo, capace di conquistare via via l’Italia da Nord a Sud” afferma Linus. “Le amministrazioni comunali infatti ogni anno ci contattano con entusiasmo per poter ospitare la Deejay Ten nella propria città: da qui è nata ora la grande opportunità di arrivare per la prima volta anche a Torino e a Napoli, un doppio battesimo per noi motivo d’orgoglio. Ci auguriamo che anche lì il pubblico risponda in modo caloroso e partecipativo, come avviene per gli altri eventi sul territorio che il nostro gruppo realizza, una grande famiglia pronta a far festa e a ritrovarsi per divertirsi; basti pensare a Party Like a Deejay, la festa di giugno 2022 Parco Sempione dove hanno partecipato 130.000 persone, o agli eventi estivi live a Riccione”.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito di Radio Deejay ( https://deejayten.deejay.it/ ) e si chiuderanno 4 giorni prima di ciascun evento, salvo esaurimento pettorali.

Per ogni iscrittot-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione e sacca ristoro al traguardo.

Novità di quest’anno, l’iscrizione ad almeno 3 città permette di partecipare anche alla Deejay Ten Lottery: in palio uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).