"Venezia Città campus", Brunetta: "Sarà capitale di cultura e di nuova occupazione"

Renato Brunetta ha le idee chiare per il futuro di Venezia. Il presidente della Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", un progetto per una vera sostenibilità ambientale, economica, tecnologica e sociale della città, modello di resilienza di cui il ministro per la Pubblica amministrazione, guarda con fiducia sull'orizzonte temporale per i cambiamenti che riguarderanno la città della laguna con il prgetto "Venezia Città campus": "Affinché Venezia diventi una vera capitale della sostenibilità dovrà essere prima una capitale mondiale della cultura e del sapere e questo potrà avvenire solo attraendo le migliori menti da tutto il mondo. Si tratta di accompagnare Venezia in una trasformazione che le consenta di passare ad essere da palcoscenico di saperi sviluppati altrove a vera fucina di formazione di talenti, di cultura e di nuova occupazione", ha affermato. Il piano è ambizioso, un maxi progetto per raddoppiare gli studenti universitari. Previsti entro cinque anni dal lancio dell'iniziativa 100 nuovi corsi di studio e strutture universitarie in graduale aumento.