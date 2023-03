Ciao Maschio, Vasco Rossi sui social rilancia la De Girolamo

Giulia Sorrentino 21 marzo 2023 a

Il re del rock italiano Vasco Rossi, nei giorni scorsi ha condiviso nelle sue storie Instagram e Facebook, un breve video della trasmissione della De Girolamo, che sta collezionando picchi di share a dismisura. "La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia": la celebre frase del Blasco è stata scelta dalla conduttrice ed è diventata spunto per il tema di puntata ‘’follie d’amore’’ che vedeva ospiti, tra gli altri, il prof. Vincenzo Schettini, conosciuto sul web come "La fisica che ci piace".

Ed è stato proprio lui ha spiegato come la frase di Vasco Rossi, sia stata rivoluzionaria nella comunicazione e come il cantante possa essere definito, a tutti gli effetti, il primo grande professore di fisica. Vasco Rossi ha fatto innamorare con le sue canzoni milioni di persone, farlo arrivare in televisione a parlare di sé, in un contenitore come quello della De Girolamo è forse una missione impossibile, ma non sono io che ho scritto “i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che si avverano”. Che Vasco Rossi faccia avverare il sogno di milioni di fan e possa mettersi a nudo anche lui nel format di successo di “ciao Maschio”? Mai dire mai, noi ci speriamo, perché vedere il suo lato nascosto farebbe vedere “le stelle che stanno in cielo” agli italiani.