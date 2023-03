Balloch: "Altro che fascismo, perché la destra di Meloni è una garanzia"

31 marzo 2023 a

"Altro che fascismo, la destra di Giorgia Meloni è la vera garanzia che si supereranno tutte le reminiscenze di una destra che fu cancellata dalla storia". Così Stefano Balloch, politico di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Cividale del Friuli. "Anche se la sinistra lavora per tenerla viva - ha aggiunto - è l unico appiglio che ha' lo ha detto Stefano balloch, candidato per fratelli d'Italia alle regionali del friuli Venezia Giulia. 'Spetta a noi il compito di portare avanti il Paese. Per come la vedo io, se c'è un'emergenza in Italia è a sinistra. Dove si insulta e strumentalizza la destra che invece progredisce ogni giorno. Come ha detto anche oggi il presidente La Russa. Non solo la prima donna premier stata la destra a metterla, ma pure nei diritti noi andiamo avanti. Senza strappi, nei tempi giusti. Noi siamo quelli che facciamo le rivoluzioni, loro quelli che se le sognano e poi non le fanno".