Watchpassion, l'associazione Italiana d'eccellenza nel Mondo dell'Alta Orologeria

Francesco Fredella 07 aprile 2023 a

Il mercato italiano degli orologi da polso negli ultimi anni ha misurato un valore complessivamente circa di due miliardi di euro (annuo), con una crescita del 9% dal 2021, che lo porta così a sfiorare il valore del 2019, l’anno pre-Covid.

Tra i migliori produttori svettano Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe e a cascata tante altre maison di lusso.

In una Italia divisa tra Concessionari Certificati e Dealers Reseller siamo riusciti a trovare un’Associazione che tutela questo mercato, denominata WATCHPASSION ASSOCIATION con sede a Verona (Italia).

WATCHPASSION prende piede nel 2018 dall’idea di un gruppo di commercianti del settore che decidono di dare voce ad una categoria articolata su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Nasce cosi l’Associazione Italiana di riferimento per tutti i commercianti di orologi contemporanei e vintage che ad oggi vanta più di 150 iscritti, tra Italia e Estero.

Ruolo importante dell’Associazione è quello anche di tutela verso i compratori stessi, che possono ricevere assistenza nella loro ricerca consultando WATCHPASSION e verificare il Dealer del loro territorio se convenzionato, cosi da poter effettuare un acquisto in totale sicurezza e soprattutto garantito.

Il claim dell’Associazione infatti sottolinea parole chiave come TUTELA e SICUREZZA.

Nello specifico ogni associato che aderisce all’Associazione (dopo un attento esame eseguito da un Consiglio Direttivo) entra a tutti gli effetti a far parte del sodalizio.

Vengono proposti diversi servizi tra i quali la tutela sulle transazioni e operazioni di compravendita, la lotta alla contraffazione, il supporto e la promozione della scuola di orologeria, opportunità di Business non indifferenti tra associati, servizi marketing e pubblicitari.

Un’Associazione a tutto tondo quindi nel mondo dell’alta orologeria, attiva anche sui social media più famosi con campagne di sensibilizzazione a un pubblico di compratori e commercianti.

Vi invitiamo a visitare il sito watchpassion.i t per scoprire questo mondo che ci ha affascinato nel loro modus operandi di promuovere la cultura e i valori che da sempre caratterizzano il mondo dell’orologio.