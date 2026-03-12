Affari Tuoi, Herbert Ballerina sconcertante: "Molto fastidioso", De Martino in imbarazzo

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino è stata la volta di Giulia (incinta del piccolo Leonardo, ecografia mostrata in studio) e del marito Matteo, freschi sposi. La coppia, accompagnata da un terzo concorrente, ha portato in studio un’atmosfera di allegria contagiosa. Giulia, sempre col sorriso sulle labbra e incapace di trattenere le risate, ha finito per “contagiare” tutti: gli altri concorrenti hanno iniziato a prenderla bonariamente in giro, alzando la voce, ridacchiando e piegando la testa di lato ogni volta che parlavano. Stefano De Martino, inizialmente confuso, ha scoperto il motivo e si è unito al gioco, imitando a sua volta la futura mamma.La storia di Giulia e Matteo è romantica: amici dalle medie, separati dalla vita e poi ritrovati da adulti, scoprendo un amore vero che li ha portati al matrimonio e alla gravidanza. Purtroppo la partita è stata sfortunatissima: una valanga di pacchi rossi ha eliminato quasi tutti i premi alti, lasciando alla fine solo un blu e il Pacco Nero.

Giulia ha accettato il cambio con il Pacco Nero (rinunciando a 15mila euro sicuri), ricevendo un’offerta da 22mila euroche ha deciso di prendere per non rischiare troppo. Nel Pacco Nero c’erano 30mila euro: un piccolo guadagno in più, ma comunque una vincita modesta in una gara dominata dalla sfortuna.L’atmosfera leggera e l’empatia tra concorrenti hanno reso la puntata memorabile, nonostante il risultato non stellare.

Su X, però, Herbert Ballerina (la spalla comica di De Martino) ha ricevuto critiche feroci per il suo ruolo: “Herbert insopportabile come al solito, le sue freddure sono imbarazzanti”, “sempre le solite battute cringe, rovina ogni momento bello”, “stasera era particolarmente fastidioso, zero originalità”, “Ballerina dovrebbe stare zitto, le imitazioni di Giulia erano già divertenti senza di lui”. Molti hanno apprezzato la positività di Giulia, ma hanno massacrato le gag di Herbert, giudicate fuori luogo e ripetitive