Inter, un big a centrocampo: il nome che cambierà la squadra

L’Inter guarda al presente con lo scudetto nel mirino, ma nel frattempo inizia già a progettare il futuro. Le ultime dieci giornate di campionato diranno se la stagione si chiuderà con il 21esimo scudetto (e magari anche la Coppa Italia) o con qualche rimpianto, ma una cosa sembra certa: nella prossima annata i nerazzurri cambieranno pelle. La dirigenza sta infatti preparando una sorta di rifondazione, con diverse uscite e nuovi innesti per costruire una squadra più fisica, competitiva e in linea con le richieste dell’allenatore Cristian Chivu.

Il ciclo che ha caratterizzato gli ultimi anni sembra infatti arrivato a un punto di svolta. Alcuni giocatori lasceranno per questioni di età o di contratto, mentre altri potrebbero partire se dovessero arrivare offerte convincenti. L’obiettivo è ringiovanire la rosa e intervenire in più reparti: difesa, centrocampo e anche tra i pali. In mediana l’Inter vorrebbe aggiungere peso e dinamismo. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Manu Koné della Roma, profilo molto apprezzato da Chivu e già seguito in passato. In parallelo, il club sarebbe pronto a investire circa 25 milioni per riportare a Milano Stankovic junior, giovane talento e oggi centrocampista del Club Bruges, che potrebbe rappresentare uno dei pilastri della nuova squadra.