Sinner travolge Tien in soli 60 minuti: il colpo che lo sotterra

Jannik Sinner si è qualificato con autorità alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro ha battuto nettamente il giovane statunitense Learner Tien con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena 1 ora e 5 minuti di gioco. La partita è stata a senso unico: Sinner ha dominato dal primo all’ultimo punto, concedendo pochissimo all’avversario e confermando la netta superiorità già mostrata nel loro unico precedente, disputato a Pechino 2025, dove aveva lasciato a Tien soltanto quattro game complessivi.

Con questa vittoria l’altoatesino raggiunge la sua terza semifinale in carriera nel prestigioso torneo californiano, dimostrando ancora una volta di trovarsi a proprio agio sui campi di Indian Wells. Ad attendere Sinner in semifinale ci sarà il tedesco Alexander Zverev, numero di vertice del circuito, che nella parte alta del tabellone ha superato piuttosto agevolmente il francese Arthur Fils con un doppio 6-2, 6-3. Nei confronti diretti Sinner conduce nettamente su Zverev, con un bilancio di 6 vittorie a 4.

Sarà quindi un match molto atteso, con l’azzurro che parte favorito sulla carta, ma consapevole della pericolosità e dell’esperienza del tedesco sui grandi palcoscenici. Dopo una stagione finora molto positiva, Sinner continua a macinare risultati importanti e si candida come uno dei principali favoriti per la vittoria finale del torneo.