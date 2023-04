Trigapp, la app inaugurata dai vip

Rudi Cifarelli 11 aprile 2023 a

Il 28 Marzo presso il locale milanese Riviera di via Ezio Biondi 4, si è tenuto l’evento lancio di una nuova applicazione per smartphone denominata Trigapp. Presenti moltissime celebrities tra cui, Taylor Mega, Alex Belli, Delia Duran, Fabrizio Corona e tanti altri nomi noti del jet set milanese. Il padre fondatore di questa nuova start up innovativa made in Italy è il già noto “dentista dei Vip” Dott. Luca Macaluso che ha presentato brillantemente la serata facendo vivere agli invitati l’esperienza esclusiva trigapp.

Questa nuova applicazione si rivolge ad un pubblico raffinato amante del lusso, delle serate memorabili e della buona cucina.

Gli amanti della sorpresa e dell’improvvisazione saranno felici di sapere che con trigapp avranno una corsia preferenziale in ristoranti dove solitamente è possibile accedere con prenotazioni necessarie anche mesi prima. Ecco dunque il vero plus di questo nuovo sistema: poter prenotare anche last minute una cena con nutrito gruppo di amici anche il giorno stesso.La registrazione al servizio è gratuita per sempre, una volta scaricata l’app, saranno mostrati i ristoranti disponibili per il servizio Trigapp.

Per tutti gli utenti registrati sono previsti una serie di servizi dedicati per godere l’esperienza in modo esclusivo. Il servizio parte da Milano ma sarà attivo a breve in tutta Italia e non solo: “In questa fase del progetto stiamo valutando ristoranti storici ma anche grandi marchi contemporanei già presenti nella nostra penisiola. Stiamo pianificando lo sviluppo europeo già dal prossimo autunno”, dichiara il founder Luca Macaluso. Per restare aggiornati sullo sviluppo del progetto potrete consultare il sito ufficiale www.trigapp.it. L’app è stata rilasciata il 28 Marzo nella versione per iOs e Android ed è disponibile per il download gratuito sia su Goole Play che su App Store di Apple.

