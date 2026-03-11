Affari Tuoi, chi gioca in puntata: roba mai successa

Incredibile: nella serata di mercoledì 11 marzo a giocare contro il Dottore ad Affari Tuoi non c'è una persona e nemmeno due, ma tre. Proprio così il concorrente gioca con i gemelli, i suoi figli. "Azzzz sono in tre. Dottore attenzione", "No ma perché non far partecipare anche l'amministratore di condominio alla partita? Già in 2 sono troppi", "Ma sono in treee", sono alcuni dei commenti sbigottiti del pubblico di Rai 1. Già nella puntata precedente il Dottore ha dovuto fare i conti con una concorrente alquanto fortunata. Brenda, originaria di Villamagna in provincia di Chieti, ha portato a casa ben 200mila euro.

Come? Nonostante l’uscita del premio massimo, Brenda continua a giocare. Il Dottore mette sul piatto 20.000 euro ma niente. Si va avanti. Nei tiri successivi escono 10 euro dalla Campania e 30.000 euro dall’Emilia-Romagna. Il Dottore offre 25.000 euro, rifiutati, e successivamente propone anche un cambio pacco, che Brenda decide di non accettare.