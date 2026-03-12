Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Foodish, Joe Bastianich in tv mette appetito

di Klaus Davigiovedì 12 marzo 2026
Foodish, Joe Bastianich in tv mette appetito

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Foodish)
Torna Foodish di Joe Bastianich su Tv8 e si piazza subito davanti ad Amadeus sul Nove nell’access prime time con 550mila spettatori e punte del 3% di share. È infatti partita la terza stagione di questo format culinario in cui quattro locali di una città si sfidano su una sola specialità. Ogni episodio prevede un ospite vip che accompagna Bastianich nei differenti locali. 

Lunedì era la volta di Modena e si gareggiava per cucinare il miglior “gnocco fritto” della città. Come ospite non poteva mancare un’emiliana doc come Iva Zanicchi che ci ha messo tanto della sua spontaneità e simpatia, raccontando pure qualche barzelletta colorita. Ma non solo, ci ha messo anche la sua competenza in materia elogiando o criticando le varie preparazioni dello gnocco fritto. 

Tg5, un clamoroso segnale sul referendum

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg5...

Bastianich si porta dietro un pubblico ormai fidelizzato negli anni e con questo programma continua in questo viaggio alla scoperta di tante prelibatezze nostrane, dalla polenta al pesto, dagli arrosticini al tiramisù, non disdegnando però anche inserti stranieri come i pancake o il pollo tandoori.

Tv8, tutti pazzi per il Rugby: cifre da urlo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Italia-Inghi...
tag
joe bastianich
foodish
tv8

Tele...raccomando Tv8, tutti pazzi per il Rugby: cifre da urlo

Sua maestà la salamella Panetta, il paninaro della notte premiato da Joe Bastianich

Il Natale di Mia fa volare Tv8: come tirano le "feste"...

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, chi gioca in puntata: roba mai successa

Affari Tuoi, chi gioca in puntata: roba mai successa

L'Eredità, altra clamorosa beffa per Eleonora: "Sta per avere una crisi di nervi"

L'Eredità, altra clamorosa beffa per Eleonora: "Sta per avere una crisi di nervi"

Sal Da Vinci passa alla querele? Bomba a "La volta buona"

Sal Da Vinci passa alla querele? Bomba a "La volta buona"

Angelo Bonelli non sa dove sta l'Egitto: la figuraccia e gli sfottò in studio

Angelo Bonelli non sa dove sta l'Egitto: la figuraccia e gli sfottò in studio

Redazione