Concorsopoli, la procura di Firenze indaga l'ex rettore Dei

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla "concorsopoli". L'ex rettore Luigi Dei è indagato per assunzioni e promozioni pilotate alla facoltà di Medicina di Firenze. Conversando con un professore fiorentino, nel giugno di un anno fa, Dei sembra chiedere riservatezza sugli accordi presi riguardo un concorso. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, vedono scendere da 39 a 22 gli indagati, ma resta in piedi l’intera tesi accusatoria. Nelle centinaia di conversazioni registrate dalla guardia di finanza durante l’inchiesta sui concorsi a Medicina, una in particolare viene citata dai finanzieri per indicare l’esistenza di un "sistema di potere".

Sono 13, in totale, i concorsi nel mirino della procura. Quello del "doppio" associato di chirurgia plastica (indagati Dei, Alessandro Innocenti e Lorenzo Borgognoni); la cattedra di ordinario di pediatria generale al Meyer - riporta ancora La Nazione - scambiata con un posto da ricercatore (indagati Zanobini, Paolo Bonanni e Chiara Azzari); la cattedra di ordinario di oncologa medica (indagati Zanobini, Poggesi, Bechi, Carini, Dei e il vincitore Massimo Dominici); l'associato di neurochirurgia (indagati Zanobini, Bechi, Carini, Dei e il vincitore Flavio Giordano); l'associato di urologia del Meyer (indagati Dei, Zanobini, Carini e il vincitore Lorenzo Masieri); l'associato di chirurgia pediatrica (indagati Dei, Bechi, Zanobini, Carini, Messineo e il vincitore Antonino Morabito); l'associato di urologia (indagati Dei, Zanobini, Carini, Morabito e Francesco Morini); la cattedra di associato e ordinario a neurochirurgia (indagati Dei, Calamai e Damone); l'ordinario di urologia (vinto da Andrea Minervini, indagati Dei e Carini); l'associato di malattia dell'apparato locomotore (indagati Dei, Bechi, Zanobini e il vincitore Giovanni Beltrami); l'associato di malattie odontostomatologiche (indagati Poggesi e il vincitore Francesco Cairo). Infine, l'associato di anestesiologia, per cui sono indagati con il vincitore Zaccaria Ricci, Zanobini e De Gaudio.