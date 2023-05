Tagadà, Casasco: "Dal governo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà"

05 maggio 2023 a

"Il governo ha mantenuto un sostegno di 480 euro, più 280 euro per l’affitto per le famiglie con almeno un minore, un disabile o un over 60, mentre agli over 67 o disabili, con un reddito fino a 7.560 euro, l’importo è di 630 euro, più un contributo di 150 per l’affitto", ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, intervenendo a Tagadà su La7. "Dare un contributo e sostenere sul piano sociale le famiglie italiane è fondamentale: non dimentichiamo che è stato Silvio Berlusconi, quando era presidente del Consiglio, ad aumentare le pensioni minime da 250 euro a 500 euro e che Forza Italia si è battuta per portare le pensioni minime a 600 euro, con l’obiettivo di legislatura di portarle fino a 1000 euro".

E ancora, ha aggiunto Casasco: "Per quanto riguarda gli occupabili, potrei portare decine di esempi di persone che preferiscono prendere il reddito di cittadinanza e rifiutano il lavoro, a meno che non ricevano una integrazione in contanti. Non è un problema di costi ma di principio, il problema è quello della formazione e della competenza ma anche della voglia di cercare un lavoro". L