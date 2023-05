Cerno contro Soumahoro: "L'Italia gli ha dato 65 milioni ma per lui è razzista"

06 maggio 2023 a

Tommaso Cerno in un video spiega di essere "rimasto colpito da Soumahoro", perché, spiega, "quando ho letto che andava all'Onu ho pensato che ci andasse per raccontare la storia che sapeva, cioè degli afro-discendenti di casa sua, sua suocera e sua moglie, di come avevano gestito i 65 milioni di euro che gli aveva dato l'Italia". Invece, prosegue Cerno, "lui è andato a parlare dell'Italia, dicendo dell'Italia che lo ha accolto e gli ha dato 65 milioni di euro che è razzista. E si è dimenticato di spiegare che degli afro-discendenti che conosce di più erano della sua famiglia. Non so se l'Onu l'aveva invitato per quello, ci saranno rimasti male anche loro", conclude.