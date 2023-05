“Non abbandonarmi, io mi fido di te”: Simone Di Matteo volto della campagna di “Rispetto per tutti gli animali”

08 maggio 2023 a

Il Presidente dell’associazione Giancarlo De Salvo ha scelto il giornalista e scrittore come promotore attivo delle sue battaglie animaliste e ambientaliste. È partita nei giorni scorsi la nuova campagna di Rispetto per tutti gli animali che vede il giornalista e scrittore Simone Di Matteo nelle vesti di testimonial e promotore attivo. L’associazione, che vanta attualmente ben oltre 2 milioni di utenti registrati, porta avanti numerose iniziative volte a garantire la salvaguardia di ogni specie vivente, nonché del loro habitat naturale, e ha deciso di avvalersi dell’Irriverente autore affinché vengano puntati i riflettori sulle sollecitazioni di cui da tempo si fa portavoce.

Nato nel 2016, Rispetto per tutti gli animali è un movimento senza fini di lucro il cui unico scopo è quello di eliminare e contrastare qualsiasi forma di violenza sugli animali. Non a caso, nel corso degli anni si è in più occasioni scagliato contro il bracconaggio, la caccia, i maltrattamenti e gli allevamenti intensivi. Questioni, queste, molto care all’intero team e al suo Presidente Giancarlo De Salvo, tant’è che i punti cardine del programma sui cui si fonda la loro lotta sono proprio la tutela degli animali e dell’ecosistema, la lotta all’attività venatoria (legalizzata e abusiva), la conservazione della biodiversità e l’incremento dell’educazione ambientale per le generazioni future. Tuttavia, si tratta di temi ai quali difficilmente si riesce a trovare un’applicazione concreta, per questo De Salvo ha deciso di avvalersi di una voce fuori dal coro come quella di Di Matteo. La speranza, infatti, è quella di poter conferire una rinnovata forza al suo messaggio per far sì che venga trovata una soluzione e problematiche reali e che in pochi, almeno per il momento, tengono in considerazione.

«Viviamo in un mondo – ha affermato in proposito Di Matteo - di cui l’essere umano crede di essere il solo ed unico padrone, ma non c’è nulla di più sbagliato. Gli animali, al contrario di quel che potrebbero pensare in molti, provano le nostre stesse emozioni e sensazioni, gioie e dolori, per questo la loro esistenza merita il medesimo rispetto e valore che viene dato alla nostra. In fondo, sono ospiti di questo pianeta tanto quanto noi». Parole forti, ma che rispecchiano in pieno la missione dell’associazione. Difatti, gli slogan del nuovo claim sono essenzialmente tre e ciascuno di essi è legato ad una delle tematiche per le quali Rispetto per tutti gli animali si batte: “Non abbandonarmi, io mi fido di te”, “Non fare la belva, adotta un’ anima-le” e “Se li uccidi, la bestia sei tu”.

E in merito a quest’ultimo, incentrato sull’uccisione degli animali il più delle volte ingiustificata, De Salvo ha deciso di indire, con l’appoggio di Di Matteo, due Referendum Nazionali contro la caccia, che prevedono uno l’abolizione dell’Art. 842 che vieterebbe l’ingresso dei cacciatori nei fondi privati (per cui è possibile votare all’indirizzo web: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA_842) e l’altro l’abrogazione dell’Art.19 Ter del Regio Decreto n. 601 (a cui si può partecipare cliccando sul seguente link: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA_189), quest’ultima limitatamente alla parola “caccia” rendendola illegale sull’intero territorio nazionale. Ma non è tutto, perché al centro dei suoi progetti a breve termine c’è anche l’Orsa JJ4. All’epoca del caso di MJ5, in particolare, su cui pende la medesima condanna di abbattimento di JJ4, De Salvo e i suoi sostenitori avevano trovato un luogo dove poterlo ospitare, ossia il parco nazionale della Val Grande in Piemonte, già ospitante un maschio della medesima razza. Ad oggi, l’associazione ha esteso la richiesta d'ingresso di MJ5 anche JJ4 e in molti si stanno mobilitando affinché venga data una risposta nel minor tempo possibile, dal momento che la sospensione di condanna per JJ4, avvenuta grazie all’intervento del TAR, è valida solamente fino al prossimo 11 maggio.