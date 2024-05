Jannik Sinner al Roland Garros? L'indizio social fa impazzire i tifosi

18 maggio 2024 a

a

a

Da ormai diverse settimane si susseguono i rumors sulle condizioni di Jannik Sinner. Il numero due al mondo, dopo l'infortunio rimediato ai Masters di Madrid, si sta curando al J Medical di Torino. Il problema all'anca è risultato essere molto più grave del previsto, tanto da dover ricorrere a riposo e fisioterapia prima di tornare sul campo.

Proprio a causa dello stop rimediato in Spagna, e che lo ha costretto anche a saltare gli Internazionali di Roma, Sinner sembrava destinato a dare forfait anche per il Roland Garros. A riaccendere la speranza nei tifosi del tennista altoatesino è stato Darren Cahill, suo allenatore. Su Instagram ha infatti postato la foto di una racchetta con tre palline del Roland Garros, il tutto corredato da un cuore arancione come didascalia.

"La tennista russa Kalinskaya": clamoroso, la nuova fiamma di Jannik Sinner? | Guarda

I fan di Sinner lo hanno letto come un chiaro segnale che il recupero del tennista azzurro è possibile e che quindi i giochi non sono ancora chiusi per il secondo torneo stagionale dello slam. Sotto alla foto pubblicata dal coach australiano, gli appassionati si sono scatenati con commenti come: "Non giocare con i nostri sentimenti" oppure "Voi ci fate morire così"