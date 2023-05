Un serata stellata per la Fondazione Mantovani Castorina

16 maggio 2023 a

a

a

Giornalisti, imprenditore, politici, professionisti insieme per sostenere la Fondazione Mantovani Castorina. Si è tenuta ieri sera nella cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia a Milano la Charity Dinner promossa dalla Fondazione a sostegno dei progetti rivolti ai disabili gravi e gravissimi e alle loro famiglie. Tre gli chef stellati che hanno firmato la cena: Cristina Bowerman (Glass Hostaria, 1 Stella Michelin), Antonio Guida (Ristorante Seta, 2 Stelle Michelin) e Viviana Varese (Ristorante VIVA Viviana Varese, 1 Stella Michelin).

Centoventi posti riservatissimi per rilanciare l’azione della Fondazione nata nel 2007 da un’alleanza tra medici e professionisti del DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) reparto d’eccellenza dell’Ospedale San Paolo di Milano, dedicato alla cura e all’accoglienza medica ospedaliera per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, e un gruppo di famiglie che vivono la disabilità grave e gravissima: una raccolta fondi che serve ad aiutare i molti progetti in essere della fondazione a sostegno del percorso di autonomia a vita indipendente noto come “Dopo di Noi, durante Noi”. Ovvero della possibilità di costruire indipendenza e di definire le priorità e lo stile di vita dei propri cari prima che ci si separi da loro definitivamente.

Tra gli ospiti presenti il Ministro per le Disabiltà Alessandra Locatelli, il Presidente del MAXXI di Roma Alessandro Giuli, il Direttore de La Verità e Panorama Maurizio Belpietro, Il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il Direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, i giornalisti Francesco Vecchi e Andrea Indini, le esperte del food Eleonora Cozzella e Francesca Romana Barberini, membro del cda di Mapei Simona Giorgetti, il co-founder e co-Ceo di Planet Farms Luca Travaglini, il produttore cinematografico Jean Luc Berlot, il Direttore del Progetto DAMA Filippo Ghelma, il Presidente della Fondazione Mantovani Castorina Stefano Mantovani, la vice Presidente della Fondazione Mantovani Castorina Barbara Castorina e il Direttore della Fondazione Simone Fanti.