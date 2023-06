Ponza: il gotha delle neuroscienze al congresso "Michela Bonamini"

05 giugno 2023 a

Torna a Ponza, dall’8 al 10 giugno, il congresso “Incontri clinico-radiologici di neuroscienze Michela Bonamini” che vede come Responsabile Scientifico il Dott. Alberto Pierallini, Direttore Diagnostica per immagini dell'IRCCS San Raffaele. La tre giorni di dibattiti e formazione scientifica, giunta alla tredicesima edizione, si terrà presso il Grand Hotel Santa Domitilla e sarà l’occasione per presentate importanti novità, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, nel campo della neuro-oncologia anche pediatrica.

L'evento, che registra ogni anno una partecipazione crescente e suscita un interesse sempre maggiore da parte della comunità scientifica, affronterà tematiche di cocente attualità con l'obiettivo di approfondire le conoscenze della clinica neurologica e della diagnostica per immagini.

“Verrà affrontato il tema ‘caldo’ della ipotensione liquorale spontanea, attualmente largamente sotto diagnosticato e che ha visto negli ultimi anni un intenso proliferare di nuovi approcci diagnostici e terapeutici” spiega Pierallini. “Si tratta di una entità clinica causata dalla perdita di liquido cefalorachidiano (liquor), con conseguente riduzione della sua pressione. Dal punto di vista clinico, la malattia è caratterizzata da violente cefalee ortostatiche (che peggiorano quando il paziente si alza in piedi e migliorano quando si sdraia), spesso fortemente invalidanti. Può associarsi a vari sintomi neurologici legati all’affossamento a cui può andare incontro il cervello in questa condizione come rigidità del collo, nausea, vomito, vertigini, acufeni e disturbi della vista” conclude l’esperto.

Da ultimo verrà aperta una finestra sull’utilizzo dei fondi del PNRR in sanità con particolare riguardo alla radiologia e all’utilizzo dell’ intelligenza artificiale.

Il Congresso, con i patrocini del San Raffaele S.p.A., dell’AINR - Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica e della SIRM – Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è organizzato in collaborazione con il Mebic - Medical and Experimental BioImaging Centere e il provider ECM dell’IRCCS San Raffaele.