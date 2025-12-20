Libero logo
sabato 20 dicembre 2025
Piccolotti e Fratoianni umiliati da Rizzo: "30mila euro, perché non sono più di sinistra"

Marco Rizzo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Su X l'ex parlamentare europeo e coordinatore di DSP se la prende con Nicola Fratoianni e la moglie Elisabetta Piccolotti. L'attacco? Il seguente: "Fratoianni-Piccolotti. Marito e moglie. Una vera 'dinastia domestica'. Portano a casa oltre 30.000€ mese. Se penso a Marx che diceva 'da ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i propri bisogni 'mi viene da vomitare. Un altro motivo per cui non sono più di 'sinistra'". 

Uno sfogo su cui molti sui social si sono detti d'accordo. "CCCP = comunisti col cayenne Porsche", scrive un utente al quale ne fanno seguito altri: "Però...però si combattono la povertà. La loro", "Il problema non è quanto prendono, il problema è chi li vota. Contenti loro", "Per me fanno finta di occuparsi degli altri, sicuramente si occupano di gente come Salis e Soumahoro!". 

D'altronde tempo fa aveva fatto "scandalo" la Tesla di proprietà dei due coniugi. L'auto, modello Y, aveva acceso il dibattito. In particolare il suo costo. E di fronte a tutto questo Piccolotti si era giustificata così: "Siccome siamo ecologisti e anche coerenti abbiamo pensato che fosse bene acquistare un’auto completamente elettrica che mi garantisse una lunga percorrenza in sicurezza e avesse un’autonomia importante. Faccio un giro sui siti e vedo che tante opzioni costavano più della Tesla. Opto per un leasing, in quel momento l’auto mi serve, domani chissà".

