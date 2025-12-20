Affari Tuoi, "come le schifa": Vito sfida il dottore

Vito dal Piemonte è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 20 dicembre. Il pacchista, in particolare, arriva da Bosconero, un comune in provincia di Torino. Classe 1986, il concorrente ha 39 anni e lavora come tassista. Con lui in studio sua mamma Nicoletta. La coppia ha giocato con il pacco numero 1.

Dopo una partita piuttosto equilibrata, Vito è arrivato a un passo dalla fine con il pacco nero, il cui contenuto è tutto da scoprire, 10mila e 15mila euro. Il dottore allora gli ha offerto 10mila euro. E senza neanche pensarci, il concorrente ha tritato l'assegno dicendo: "Non parlo neanche". Dopodiché ha eliminato dal tabellone i 10mila. A quel punto l'offerta è stata di 30mila.

"Allora simpatico e tutto, ma come schifa le offerte del dottore mmmm #affarituoi", ha notato un utente sulla piattaforma X. Un altro gli ha fatto eco: "Bello mio ma che offerta vuoi? Guardati il tabellone. Il dottore non deve farti i regali solo perché hai il pacco nero nel tabellone #AffariTuoi".