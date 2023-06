Plenitude e Ikea, partnership per installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici

06 giugno 2023 a

Plenitude e Ikea firmano una partnership per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree parcheggio degli store italiani della Società svedese In tutta Italia saranno circa 250 le nuove colonnine Plenitude + Be Charge a disposizione di visitatori, dipendenti e fornitori IKEA Milano, 6 giugno 2023 – Plenitude (Eni), attraverso la sua società controllata Be Charge, ed Ikea hanno siglato un accordo che prevede l’installazione di 250 stazioni di ricarica di ultima generazione all’interno delle aree parcheggio dei negozi e dei centri IKEA di tutto il territorio nazionale.

Grazie a questo accordo, visitatori, dipendenti e fornitori di IKEA potranno ricaricare la propria auto dalle colonnine Plenitude + Be Charge con energia certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo rimane quello di essere il miglior alleato di famiglie e imprese per la transizione energetica. Lo sviluppo della mobilità elettrica e della nostra rete di infrastrutture di ricarica, che attualmente conta oltre 16.000 punti, è parte integrante della nostra strategia. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione di IKEA le nostre colonnine e i nostri servizi di ricarica, tecnologicamente avanzati e in continua espnsione, e di offrire anche ai loro visitatori, dipendenti e fornitori un’esperienza elettrica unica”.