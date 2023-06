Turismo: Vis factor, record sentiment positivo per vacanze in Italia

I dati del Report, realizzato attraverso la piattaforma di social listening Human, verranno presentati in anteprima questa sera in occasione di Capri d'Autore con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il direttore Paolo Mieli

L’81,12% degli italiani online esprime un sentiment positivo rispetto al turismo. Si tratta di un dato record mai registrato prima, superiore del 2,11% ai dati dello scorso anno, quando anche si registrò un incremento molto forte. È quanto emerge da una ricerca condotta da Vis Factor, gruppo societario leader a livello nazionale nel posizionamento strategico istituzionale, politico e aziendale, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana da sviluppatori italiani.

Le località più citate nelle conversazioni online degli italiani relative al turismo, sono Roma (10,55%), Firenze (8,75%) e Napoli (5,23%), mentre l’argomento in generale balza al quinto posto dei temi più discussi online, con un 10,20% di parlato, dopo ambiente (18,04%), economia (16,86%), politica (15,29%) e scuola (12,55%). Rispetto allo scorso anno c’è un +3,12% di conversazioni sul turismo.

Un focus della ricerca riguarda l’Isola di Capri, esempio di turismo di eccellenza a livello internazionale. La percezione degli italiani verso l’isola è addirittura positiva all’88,56%, con un incremento del 4,62% rispetto al 2022. Le parole più associate a Capri fanno sognare i turisti: si va dalle bellezze naturali (faraglioni, grotta azzurra, mare), ai turisti vip (Ferragni e Hunziker, che negli ultimi giorni hanno visitato l’isola), all’immaginario che ha iconizzato l’isola nel tempo (lusso, vip) e che la rende una meta ambita a livello mondiale.

“C’è sempre più voglia di Italia. Ci aspettavamo già l’anno scorso un incremento fisiologico del sentiment dopo l’abbassamento di fiducia dovuta al Covid nel 2020 e nel 2021, ma i dati del 2022 e di quest’anno in particolare sono assolutamente straordinari. Il volume delle conversazioni aumenta, tutte le principali parole più digitate dagli italiani sono positive. Occorre continuare a puntare sul brand Italia, cosa che sta facendo questo Governo, comunicando, sia agli italiani, sia agli stranieri, una offerta integrata che nessun altro Paese al mondo può offrire in maniera così variegata e straordinaria per bellezza, cultura, storia, produzione e accoglienza. Abbiamo elaborato un focus su Capri che rappresenta un unicum: è una meta popolare per conoscenza ma esclusiva per percezione. Racchiude in uno spazio ridotto un numero molto alto di bellezze naturali, alcune delle quali considerate tra le più belle al mondo. È frequentata dal jet set internazionale che ne continua ad alimentare un mito storico affascinante. Addirittura il sentiment su Capri sfiora il 90% di dato positivo, un vero e proprio record. Potremmo dire che Capri è la meta che tutti gli italiani sognano. E sognare non costa nulla”. È il commento di Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor.

La ricerca di Human è stata effettuata prendendo in considerazione le conversazioni web e social avvenute sui temi legati al turismo, con focus su Italia e Capri, dal 25 maggio al 21 giugno 2023.