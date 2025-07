Insultano Libero. Ma hanno fame: 12.30, tutti a fare la pappa

Urla, qualche bandiera della Palestina e soprattutto un megafono stonato per insultare Libero e tutta la sua redazione. Quattro gatti pro Pal sono venuti questa mattina a vomitare tutto l'odio covato per la linea di questo giornale (che rivendichiamo) nel raccontare ciò che accade a casa nostra e nel mondo. A cominciare dalla guerra in Medio Oriente. Non è certo colpa nostra se ricordiamo ai lettori gli orrori di Hamas e il brutale e vigliacco attacco del 7 ottobre.

Ma tant'è. Ci siam dovuti prendere dei "servi sionisti" da questo sparuto gruppetto in gita. La protesta inscenata sotto la redazione di Libero ha però un orario preciso. Tutto è durato lo spazio di appena 45 minuti. Si comincia alle 11.45. Ci si incontra rigorosamente dopo una bella colazione al bar con cappuccio e brioches. Poi dopo una sigaretta si prendono bandiere e megafoni e via dritti a via dell'Aprica "per fare la storia". Eh. Poi il caldo comincia a far friggere il marciapiede davanti al civico 18 e allora forse meglio mollare tutto. Abbandonare il berciare sotto il sole cocente e a quel punto dirigersi a "magnare". Già perché come si dice a Roma "s'è fatta na certa...". E quindi proprio a ridosso del pranzo i pro-Pal, quei quattro contestatori arrivati con le Birkenstock ai piedi per urlare contro di noi si sono andati ad attovagliare per soddisfare la panza.