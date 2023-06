"Romantica e Bugiarda" il feat. di Astol e Biondo infuoca l'estate: è boom sui digital stores

28 giugno 2023 a

a

a

Sui social è conosciuto come @astolwho, all’anagrafe Pasquale Giannetti: rapper italiano che è approdato su YouTube qualche anno fa e il suo sound ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico che ha iniziato a seguirlo con costanza e passione.

Successivamente partecipa al programma di Maria De Filippi ‘Amici’, e partecipa alla kermesse musicale di Italia1 insieme a Emma Muscat con la quale ha lanciato ‘Sangria’, hit estiva del 2020.

Negli ultimi 7 anni di carriera il rapper ha avuto continue trasformazioni, ma ora è tornato sul mercato musicale più carico che mai, concentrandosi su sonorità reggaeton e latine. Il suo tour estivo 2023 è appena iniziato, a partire dal palco di Battiti Live, in cui lo vedremo esibirsi a fianco di Elisabetta Gregoraci, Alan e I Desideri con il nuovo singolo ‘Uragano’.

Da poco fa parte dell’agenzia Duasukses e ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italy e Beat Sound Home. Lo scorso 16 giugno Astol ha lanciato un nuovo singolo insieme a Simone Baldasseroni, in arte Biondo. I giovani artisti hanno catturato di nuovo l’attenzione dei fan con “Romantica e Bugiarda”, una canzone che li vede protagonisti di un pezzo musicale che parla di un amore malinconico e condiviso.

Qualche tempo fa, i due avevano avuto un dissing che li aveva apparentemente divisi e allontanati, ma oggi l’unione, la coesione e la voglia di condividere la stessa passione col pubblico, hanno avuto la meglio e il singolo musicale è già diventato virale presso i digital stores più famosi come Spotify, Apple Music e iTunes. Il videoclip della loro canzone sarà girato i primi giorni di luglio in una location top secret alla quale si aggiungerà la presenza di una ragazza misteriosa all’interno del video. Astol non ha finito con le sorprese, ha in programma altri singoli che usciranno nei prossimi mesi, pronti a sentire le sue hit?