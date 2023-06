Manalive, inaugurato sistema di gestione idrica in Burkina Faso

29 giugno 2023 a

Oggi è stato inaugurato a Manga (Burkina Faso) il nostro ultimo progetto umanitario, dedicato a Rodolfo Rinaldi, realizzato con la collaborazione dell’Ambasciata del Burkina Faso in Italia e dell'Ordine Religioso dei Camilliani.

Si tratta di un sistema di gestione idrica con pompa elettrica ad alimentazione solare che permetterà di aiutare i villaggi della zona, con forte vocazione agricola, a coltivare i propri terreni anche durante la lunga stagione secca, andando a contribuire in maniera significativa alla risoluzione permanente dell'emergenza alimentare tipica della zona. Inoltre, l'opera, alimentata con energia rinnovabile e realizzata solo attraverso aziende Burkinabè per aiutare l'economia locale in un ottica di reale cooperazione allo sviluppo, permetterà di avere acqua potabile per tutto il villaggio e gli insediamenti rurali limitrofi.

Infine, grazie alla collaborazione dell’Ordine religioso dei Camilliani, alcuni terreni saranno affidati esclusivamente alle donne del villaggio al fine di garantire loro lavoro, autonomia, dignità e pari opportunità.

Questi aspetti rappresentano plasticamente il tipo di progetti che realizza Manalive, progetti non pensati solo per il breve periodo ma missioni umanitarie di cooperazione allo sviluppo con un orizzonte temporale di lungo termine che puntano allo sviluppo integrale della comunità.

Il progetto nasce sulla scia di quanto teorizzato e realizzato da Thomas Sankara che, prima di tutti, istituendo il Ministero dell’ Acqua aveva compreso l'importanza e il ruolo centrale che l'acqua dovesse avere all'interno delle politiche economiche e sociali del Paese e, in quest'ottica, il ruolo fondamentale della cooperazione allo sviluppo nel futuro del Burkina Faso e del suo popolo.

Proprio a seguito dei colloqui tra l'Ambasciatore del Burkina Faso in Italia e il Presidente di Manalive Gianmarco Oddo, si è voluto realizzare un 'opera in linea con quest'esperienza in un ottica di sviluppo e fiducia nel futuro del Paese.